Portugal com menos área ardida do que em 2018

Os incêndios deste ano consumiram, até ao fim de agosto, 28.205 hectares, menos 8.719 do que em 2018, tendo-se registado 8.156 incêndios rurais, divulgou o Ministério da Administração Interna (MAI).

O ano de 2019 apresenta, até ao dia 31 de agosto, o segundo valor mais reduzido em número de incêndios e o segundo valor mais reduzido de área ardida desde 2009.

Segundo a nota, a base de dados nacional de incêndios rurais registou, até ao momento, um total de 8.156 incêndios rurais, que resultaram em 28.205 hectares de área ardida, traduzindo-se em menos 8.719 hectares de área ardida e menos 369 incêndios rurais face a 2018.

“Comparando os valores do ano de 2019 com o histórico dos últimos 10 anos, registaram-se menos 45% de incêndios rurais e menos 70% de área ardida”, destaca a nota do MAI.

A tutela refere ainda que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2019 (DECIR) “está na sua máxima capacidade, contando com o maior número de operacionais de sempre”.

“Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal, o MAI apela para a “adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução na utilização do fogo em espaços rurais”.