Marcelo pede concretização de medidas na saúde, infraestruturas e recrutamento militar

O Presidente da República defendeu esta terça que o próximo Governo deve concretizar medidas na área da saúde, infraestruturas e recrutamento militar e pediu ao Parlamento para não adiar mais a aprovação o estatuto do antigo combatente.

"É essencial que o Governo que saia das eleições de outubro concretize os passos esboçados e que se impõem em matéria de saúde militar", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa numa intervenção nas comemorações do Dia do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), em Lisboa.

Recordando a proximidade das legislativas de 6 de outubro, o chefe de Estado disse ser "justo esperar da Assembleia da República que aprove o estatuto do antigo combatente, que ficou mais uma vez adiado" na reta final dos trabalhos parlamentares.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda essencial "levar por diante o que a Assembleia da República aprovou, mesmo no termo da legislatura, em matéria de infraestruturas militares, lei hoje publicada".

O futuro Governo deve criar "fatores favoráveis ao recrutamento e à valorização no cerne das Forças Armadas, que são as suas mulheres e os seus homens", pediu ainda o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda alguns recados às próprias Forças Armadas, falando especificamente do caso de Tancos.

“As forças armadas são garantes insubstituíveis de democracia e estado de direito e não têm medo de nada, não têm medo da transparência, do apuramento da verdade, toda, seja em Tancos, seja em tudo quanto importe ao seu prestígio nacional. Antes fazem questão de ser as primeiras a exigir esse e outros apuramentos, e esperar que constituam a prática comum de todas as instituições que servem, e continuam a servir, Portugal”, disse.

Almirante aponta caminho

Já o Chefe das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, sublinha carência preocupante de efetivos no sector e diz que só há um caminho para garantir o bom futuro das Forças Armadas: “se em estreita articulação com os órgãos do Ministério da Defesa Nacional formos capazes de solucionar a preocupante situação de carência de efetivos, incrementando o recrutamento e a retenção.”

A saúde militar é agora uma prioridade, diz o almirante, e explica o caminho a seguir.

“A nível estrutural foram dados passos relevantes para a inadiável reformulação do sistema de saúde militar. Neste contexto iniciámos um conjunto de intervenções prioritárias e urgentes, essenciais ao bom funcionamento do hospital das Forças Armadas.”

“Há, porém, um conjunto de outras medidas que são vitais para o bom funcionamento do sistema de saúde militar, entre elas a racionalização da rede de estruturas de saúde militar, a administração centralizada de recursos humanos e a gestão harmonizada das carreiras do pessoal de saúde, para as quais esperamos encontrar boas soluções nos próximos meses”, conclui.

Este ano as Forças Armadas continuam presentes em quatro continentes, tendo sido destacado o empenho e coragem dos militares das Forças Armadas que, diz o Almirante Silva Ribeiro, “honram o país”.