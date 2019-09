IMT. Muda o local, ficam as filas

Os serviços do IMT mudaram de morada e estão, desde segunda-feira (dia 2), na nova Loja do Cidadão em Lisboa, no Mercado 31 de Janeiro, ao Saldanha.

Mas a mudança não alterou as dificuldades no atendimento. À porta, mantêm-se as longas filas, com centenas de pessoas que tentam, por exemplo, mudar a residência na carta de condução ou pedir uma licença para a condução de viaturas TVDE (das plataformas como a Uber e a Cabify.

A Renascença esteve, ao início da manhã desta terça-feira, junto à Loja do Cidadão e constatou que, antes das 6h30, já eram mais de 150 as pessoas na fila, à espera de senha para aceder, sobretudo, aos serviços do IMT (Instituto da Mobilidade e Transportes).

Significa isto que as filas que antes davam a volta ao quarteirão na Avenida Elias Garcia, estendem-se agora desde o Mercado 31 de Janeiro à Avenida Fontes Pereira de Melo.