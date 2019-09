Mulher vegan põe vizinhos em tribunal por fazerem grelhados no quintal

Uma mulher vegan australiana processou os vizinhos por fazerem churrascos no quintal.

Cilla Carden, uma massagista que vive nos subúrbios de Perth, na Austrália Ocidental, decidiu levar o caso ao Supremo Tribunal, por estar farta do cheiro de carne e peixe a cozinhar no churrasco ao lado.

“Tudo o que consigo cheirar é odor a peixe. Não posso desfrutar do meu quintal, não consigo sair”, disse a mulher, em entrevista ao canal australiano Nine News Perth.

Carden queixa-se ainda do cheiro do fumo dos cigarros e de outros barulhos, como de cadeiras a raspar no chão, sons de crianças a jogar basquetebol “a qualquer hora” e pássaros de estimação.

“Atiram a bola contra a parede, o que faz com que a casa vibre. Tem sido devastador. Tem sido uma agitação, não consigo descansar”.