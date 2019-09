Movimento 5 Estrelas e Partido Democrático vão mesmo coligar-se em Itália

03 set, 2019 - 18:56 • Redação

Era preciso que os militantes do partido do primeiro-ministro Giuseppe Conte votassem a favor da formação da coligação – e estes votaram mesmo, esta terça-feira. Chega assim ao final em Itália uma crise política desencadeada pelo líder da extrema-direita, Matteo Salvini, que rompeu a anterior coligação na esperança de antecipar as legislativas e ascender ao poder.