Ministro lusodescendente internado em "estado grave"

O vice-primeiro ministro e ministro da Justiça do Luxemburgo, Félix Braz, luso-descendente, continua hospitalizado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um ataque cardíaco no final do mês de agosto.

O estado de saúde do político é "grave”, de acordo com um comunicado do Ministério de Estado do Luxemburgo, divulgado esta terça-feira de manhã.

O governante lusodescendente, de 53 anos, foi entretanto transferido para outro hospital na Bélgica, para a “realização de exames suplementares”, explica o comunicado.

Félix Braz foi vítima de um ataque cardíaco, no dia 22 de agosto e foi internado nos cuidados intensivos de um hospital na Bélgica, país onde estava a passar férias.

Há uma semana, o Governo luxemburguês anunciou, em comunicado, que “os assuntos correntes do Ministério da Justiça são assegurados pelo ministro da Defesa, Mobilidade, dos Transportes Públicos e da Segurança Interna, François Bausch”.