Mazda CX 30: No meio é que está a virtude

A nova “coqueluche” da marca opta por uma aposta no mercado vencedor dos SUV, e oferece o “meio termo” entre o CX 3 e o CX 5. Os pequenos/médios SUV estão na moda, vendem-se bem e as marcas automóveis sabem disso.

Comecemos pelos materiais, em crescente qualidade, com roupagem em pele que, na versão ensaiada, vão dos bancos até às portas, e a partir destas, prolongam-se para o tabliê, de uma forma uniforme. O espaço para os passageiros da frente é francamente generoso, e atrás comporta com total conforto dois passageiros, se o condutor e o pendura não tiverem mais do que 1,70/1,75 de altura e por consequência não necessitarem de puxar muito os bancos atrás. O lugar do meio é útil para um quinto passageiro em percursos curtos.

Já a bagageira com 430 litros serve bem para uma viagem longa.

O que importa é o condutor

A posição de condução é favorecida pela aposta da Mazda em conceber os automóveis a pensar no utilizador. Assim, a posição de condução adequada é encontrada com muita facilidade.

Do mesmo modo, foi dedicada especial atenção aos pilares A e C (anterior e posterior), que foram otimizados para permitir uma boa visibilidade para o exterior.

Os motores e o preço