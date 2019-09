Portugal faz o pleno na fase de grupos do Europeu sub-17 de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 venceu a última partida da fase de grupos, frente à França, por 4-2.

O Europeu está a decorrer em Torres Vedras. Na outra partida do grupo de Portugal, a Suíça venceu a Alemanha por 9-2. Portugal venceu o grupo, com os nove pontos, seguido da Suíça, com seis.

No grupo A, com cinco equipas, a Itália lidera com nove pontos, mas a Espanha ainda pode igualar a formação transalpina, se vencer Israel na última jornada.

Grupo A

Terceira jornada Israel 4-9 Andorra Itália 6-3 Inglaterra



Classificação

1 - Itália 9 pontos

2 - Espanha 6

3 - Andorra 3

4 - Inglaterra 0

5 - Israel 0

4ª Jornada

Inglaterra - Andorra

Espanha - Israel

3ª Jornada Grupo B Suiça 9-2 Alemanha França 2-4 Portugal



Classificação

1 - Portugal 9 pontos

2 - Suiça 6

3 - França 3

4 - Alemanha 0