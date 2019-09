Taça da Liga. Grandes jogam apenas uma vez em casa

Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, cabeças-de-série da fase de grupos da Taça da Liga, jogam apenas uma vez em casa na fase de grupos da Taça da Liga.

Ainda antes do sorteio dos grupos, numa cerimónia em Oeiras, decorreu o sorteio da grelha de jogos, em que ficou decidido que as equipas do pote 1 recebem as equipas do pote 2, na primeira jornada, e deslocam-se aos terrenos das equipas do pote 4 e 3, na segunda e terceira jornada, respetivamente, num emparelhamento de jogos que é transversal aos quatro grupos.

A primeira jornada joga-se nos dias 25 e 26 de setembro, a segunda a 5 de outubro, e a terceira nos dias 21 e 22 de dezembro.

Os primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para a "final four" da prova, disputada novamente em Braga, As meias-finais da "final four" estão agendadas para 21 e 22 de janeiro, ao passo que a grande final será jogada a 25 do mesmo mês.

Conheça o calendário de todos os grupos:

Grupo A

Jornada 1

Braga-Marítimo

Penafiel-Paços de Ferreira

Jornada 2

Penafiel-Braga

Paços de Ferreira-Marítimo

Jornada 3

Paços de Ferreira-Braga

Marítimo-Penafiel





Grupo B

Jornada 1

Benfica-Vitória de Guimarães

Sporting da Covilhã-Vitória de Setúbal

Jornada 2

Sporting da Covilhã-Benfica

Vitória de Setúbal-Vitória de Guimarães

Jornada 3

Vitória de Setúbal-Benfica

Vitória de Guimarães-Sporting da Covilhã





Grupo C

Jornada 1

Sporting-Rio Ave

Gil Vicente-Portimonense

Jornada 2

Gil Vicente-Sporting

Portimonense-Rio Ave

Jornada 3

Portimonense-Sporting

Rio Ave- Gil Vicente





Grupo D

Jornada 1

FC Porto-Santa Clara

Casa Pia-Chaves

Jornada 2

Casa Pia-FC Porto

Chaves-Santa Clara

Jornada 3

Chaves-FC Porto

Santa Clara-Casa Pia