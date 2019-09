Sporting com ataque remodelado

O último dia do mercado de transferências, com o Sporting em destaque, faz as manchetes dos três jornais desportivos desta terça-feira.

"Ataque novo para o leão", titula o jornal "O Jogo". Sporting contratou três avançados por empréstimo - Bolasie do Everton, Fernando do Shakhtar Donetsk e Jesé do PSG. "Dia de leão", classifica o "Record". O clube lisboeta viu, ainda, sair três jogadores - Diaby emprestado ao Besiktas, Raphinha vendido ao Rennes por 21 milhões e Thierry Correia ao Valência por 12 - no fecho do mercado.

O jornal "A Bola" questiona: "Reforços para quem?" Keizer pode sair e Leonel Pontes já foi sondado, revela o diário.

O reforço no Dragão é Aboubakar, por quem o FC Porto rejeitou uma proposta do Besiktas. "Missão cumprida: jóias não fugiram", assinala o "Record".

O Benfica contratou Morato, que por agora começa na equipa B. O central brasileiro de 18 anos, ex-São Paulo, assinou até 2024 e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Cervi recusou Boca Juniors, mas o México ainda é possibilidade.