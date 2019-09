FPF

Quinas de Ouro 2019. Cristiano Ronaldo é jogador do ano e Benfica a melhor equipa

03 set, 2019 - 07:32 • Redação com Lusa

CR7 foi distinguido como jogador do ano. Bruno Lage recebeu o troféu de treinador do ano e a equipa do Benfica foi eleita a melhor da última época, tanto no futebol masculino, como no feminino.