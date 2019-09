Pepa e Paços é história de amor que já tinha vários capítulos

Pepa foi apresentado, esta terça-feira, como treinador do Paços de Ferreira e revelou que o coração ajudou a aceitar o desafio e que esta união já podia ter sido concretizada anteriormente.

"Foi muito rápido, por tudo. Pela questão do coração, a questão racional de ver um clube com condições fantásticas. É algo que já poderia ter acontecido algumas vezes. Só aconteceu agora, mas ainda bem. Mãos à obra, trabalhar e sermos felizes. Passei por aqui como jogador [em 2004/05] e tenho grandes memórias. A família Paços marcou-me, jogar 'à Paços' é carismático e algo com que me identifico muito", assumiu o treinador, que estava sem clube, depois de deixar o Tondela, no final da última época.

O facto de assumir o Paços tão cedo - sucedendo a Filipe Rocha -, e numa situação já complicada, não coloca "nem mais, nem menos pressão" sobre Pepa:

"O futebol é isto mesmo. compete-me olhar para este projeto com grande ambição e uma alegria enorme. O objetivo é treinar bem, jogar bem e, onde quer que seja, querer ganhar. Com coração e muita cabeça."

Pepa não escondeu que "o objetivo é a manutenção", mas salientou que vai encarar o desafio um dia de cada vez.

"Com naturalidade, as coisas vão surgindo e vão acontecendo. Jogo a jogo, vamos conseguir aquilo que queremos. A ambição é termos sucesso juntos", frisou.