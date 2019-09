O mercado fechou, mas há muitos jogadores livres à espreita

Veja mais:

O mercado de transferências fechou na segunda-feira, no entanto, os clubes podem, ainda, incorporar jogadores que não estejam ligados contratualmente a qualquer entidade, numa operação como a que levou Jonas para o Benfica, em 2014. A Renascença apresenta-lhe uma pequena lista de jogadores que estão sem clube.

Jogadores portugueses



As transferências de Fábio Coentrão, sem clube após deixar o Rio Ave, para Olympiacos e FC Porto falharam e o lateral-esquerdo internacional português, de 31 anos, aguarda por uma solução, que poderá passar pelo futebol nacional. O mesmo acontece com Rolando, que terminou contrato com o Marselha e chegou a estar perto do Belenenses SAD, mas a operação não se concretizou.

Ricardo Ferreira, que está lesionado, deixou o Sporting de Braga. Josué, que passou por FC Porto e Braga, também está sem clube, depois de ter terminado a ligação ao Akhisar, da Turquia. O mesmo acontece com Silvestre Varela, vencedor da Liga Europa com o Porto e que não renovou com o Kayserispor.