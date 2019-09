Liga não promete 72 horas de descanso para as equipas na Liga Europa

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, admite que poderá não ser possível respeitar o período de 72 horas entre jogos das provas europeias e o do campeonato, face à presença de quatro equipas portuguesas na Liga Europa.

"De forma excecional, e do ponto de vista da defesa dos interesses dos clubes de competições internacionais, pode não ser cumprido o prazo das 72 horas", disse.



No âmbito da Cimeira de Presidentes, a Liga anunciou que Vitória de Guimarães e Braga foram integrados na Comissão Permanente de Calendários, por disputarem a fase de grupos da Liga Europa, com o objetivo de proteger as quatro equipas que disputam a fase de grupos da prova, o que obriga à realização de jogos à quinta-feira, situação com implicações no campeonato.

Pedro Proença sublinhou a importância da presença dos clubes portugueses nas provas europeias, de forma a aumentar o número de clubes nas provas, no futuro.

"Os clubes reconheceram que é preciso rapidamente alcançar a sexta posição do ranking da UEFA, de forma a que dentro de dois anos possamos ter mais equipas a disputar as competições europeias. Ficou para discussão na próxima cimeira de presidentes, com alterações regulamentares poder ressuscitar e predestinar aquilo que eram as variáveis do novo modelo de contemplação da calendarização", disse Proença.

A próxima Cimeira de Presidentes ficou agendada para 5 de fevereiro de 2020, em local a definir.