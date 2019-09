Resumo "express" do mercado de transferências

Veja também:

O mercado de transferências fechou na segunda-feira, à meia-noite, com muitos negócios de última hora e um claro protagonista, no que toca ao plano nacional: o Sporting. A Renascença faz um apanhado "express" dos principais negócios do verão.

No Sporting, o destaque são três entradas, todas por empréstimo, e três saídas no último dia. Fernando, do Shakhtar Donetsk, Jesé, do PSG, e Bolasie, do Everton, reforçaram o ataque. Saíram Raphinha, para o Rennes, por 21 milhões de euros, Thierry Correia, para o Valência, por 12 milhões, e Diaby, emprestado ao Besiktas com opção de compra. Antes, já tinha saído Bas Dost, para o Eintracht Frankfurt, e tinham entrado Luís Neto, Vietto, Rafael Camacho, Eduardo e Rosier. A grande vitória do Sporting, contudo, foi outra: segurar Bruno Fernandes.

O Benfica só se mexeu uma vez no último dia de mercado: incorporou o central brasileiro Morato, para a equipa B. Antes, os encarnados já tinham faturado um valor recorde, com a venda de João Félix ao Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros. Entraram Raúl de Tomás, por 20 milhões de euros, Caio Lucas, Chiquinho e Carlos Vinícius.

O FC Porto moveu-se de forma cirúrgica no mercado: contratou Saravia, Zé Luís, Luís Díaz, Nakajima, Marcano, Machesín e Uribe. Estes jogadores colmataram várias saídas, com grande destaque para Éder Militão (a venda para o Real Madrid, por 50 milhões de euros, foi a mais sonante do mercado portista), Felipe, Óliver, Brahimi e o capitão Herrera. Os dragões não fizeram quaisquer negócios de última hora na segunda-feira.

No último dia, o Vitória de Guimarães brilhou com a aquisição de Marcus Edwards, internacional jovem por Inglaterra, ao Tottenham. O Rio Ave garantiu, junto do Chelsea, o empréstimo de Lucas Piazon, por dois anos. O Braga foi buscar o médio internacional nigeriano Uche Agbo, por empréstimo, do Standard Liège, e fez regressar Wallace, cedido pela Lazio. O Belenenses SAD trouxe Mateo Cassierra, para acabar com a seca de golos. O Vitória de Setúbal contratou Leandrinho e Jubal, enquanto o Paços de Ferreira recuperou Welthon. O Aves devolveu Jaílson ao futebol português e o Portimonense adquiriu Júnior Tavares. O Marítimo arranjou Joyce Anacoura, formado na Juventus.

Icardi foi a "bomba" do último dia



No contexto internacional, a grande "bomba" do último dia foi o empréstimo, com opção de compra, de Mauro Icardi, do Inter de Milão ao Paris Saint-Germain. Os franceses conseguiram segurar Neymar e também contrataram Keylor Navas ao Real Madrid. Zidane tinha prometido "bombas", mas o que chegou a Madrid, no último dia, foi um pequeno foguete chamado Aréola, por troca com Keylor.

O grande rival, o Barcelona, contratou figuras como De Jong e Griezmann, porém, no derradeiro dia de mercado, falhou Neymar. O Sevilha foi buscar Chicharito Hernández para Lopetegui, já depois de ter garantido jogadores como Óliver, Fernando, Rony Lopes ou Reguilón.

A Juventus, que já fizera regressar Buffon e "explodira" o mercado com a compra de De Ligt ao Ajax, não se movimentou no último dia. O Nápoles incorporou o ponta-de-lança espanhol Fernando Llorente. Já a Roma de Paulo Fonseca assegurou dois nomes de peso para o ataque: Kalinic, do Atlético, e Mkhitaryan, do Arsenal. Pedro chegou a ser associado ao FC Porto, mas é reforço da Fiorentina. O AC Milan assegurou Ante Rebic, por empréstimo de duas épocas do Eintracht Frankfurt.



Em sentido contrário, André Silva rumou a Frankfurt, também por duas temporadas. O ponta-de-lança foi o grande destaque do último dia de mercado, entre os internacionais portugueses, em que Manuel Fernandes foi confirmado no Krasnodar. Kévin Rodrigues foi emprestado pela Real Sociedad ao Leganés.

Nos dias anteriores, Renato Sanches deixou o Bayern, rumo ao Lille, Adrien Silva regressou ao Mónaco e Rony Lopes ingressou no Sevilha. Bruma rumou ao PSV André Gomes ficou no Everton, em definitivo, e Ricardo Quaresma reforçou o Kasimpasa, após ser dispensado do Besiktas. João Mário foi emprestado pelo Inter ao Lokomotiv Moscovo.

Quanto a Inglaterra, cujo mercado fechou mais cedo, Arsenal agarrou Nicolas Pépé, do Lille, Kieran Tierney, do Celtic. O Manchester United brilhou com o defesa mais caro da história, Harry Maguire. O Tottenham falhou o objetivo Bruno Fernandes. O Manchester City agarrou dois jovens de renome: o português João Cancelo, por troca com Danilo, que seguiu para a Juventus, e o médio espanhol Rodrigo, ao Atlético.