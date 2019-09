Lucas Silva rescinde com o Real Madrid

Lucas Silva é um jogador livre, após formalizar a rescisão de contrato com o Real Madrid.

O médio brasileiro, de 26 anos, chegou ao Real Madrid em 2014, após dois campeonatos conquistados no Brasil, ao serviço do Cruzeiro. Nos "merengues", fez apenas nove jogos, e esteve perto de ser reforço do Sporting, em 2016, mas falhou os exames médicos.

O jogador anunciou a rescisão, em comunicado, nas suas redes sociais. "Acertei nos últimos dias minha rescisão de contrato com o Real Madrid. Desde 2015, quando cheguei ao clube, só tenho a agradecer por tudo. Foi uma experiência muito gratificante e importante, que me fez amadurecer e crescer como homem e como atleta. Vamos em busca de novos desafios", disse.

Nas últimas três épocas, Lucas esteve emprestado novamente ao Cruzeiro