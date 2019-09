Rúben Neves quer transformar a pressão de vencer em motivação

Rúben Neves aponta aos seis pontos frente a Sérvia e Lituânia, para recuperar o terreno perdido no arranque da qualificação para o Euro 2020. O médio do Wolverhampton espera que a pressão de vencer seja uma motivação extra para a seleção nacional.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, o internacional português negou que ganhar, fora, a sérvios e lituanos seja "urgente". Contudo, assumiu que os dois jogos são "importantíssimos" e que a pressão até pode ajudar.

"Vamos tentar transformar isso [pressão] em motivação e tentar trazer os três pontos do jogo com a Sérvia. Vamos dar tudo para ganhar. Sabemos que ainda só dependemos de nós e, se fizermos o nosso melhor, vamos conseguir ganhar", afiançou o médio-defensivo.



A receita para ultrapassar a Sérvia



Rúben Neves está tão focado no apuramento direto que nem se lembra que Portugal já tem o "play off" garantido: "Sabemos que temos capacidade para nos qualificarmos diretamente e é isso que vamos tentar fazer."

De momento, Portugal ocupa o quarto lugar do grupo B de apuramento, com dois pontos em dois jogos. Em primeiro, está a Ucrânia, com 10 pontos em quatro partidas. A Sérvia, próximo adversário da equipa das quinas, está em terceiro, com quatro pontos em três jogos.

Rúben Neves sabe que a Red Star Arena, em Belgrado, é "um campo muito difícil", mas dá a receita para vencer: "Vamos tentar impor o nosso jogo e controlar o jogo com e sem bola."

"Todos conhecemos a Sérvia. Tem uma equipa recheada de qualidade, uma geração muito boa de jogadores. Mas nós somos uma excelente seleção, também, e vamos trabalhar no máximo para trazer os três pontos", assegurou o médio do Wolverhampton.



A nível pessoal, Rúben Neves foi titular na meia-final da Liga das Nações, frente à Suíça, mas foi para o banco na final, com a Holanda. O médio vincou que a seleção tem "um leque muito grande de opções" e que todos estão "preparados para jogar de qualquer forma".

O que saiu, o que chegou e João Félix



Pepe saiu da convocatória, devido a lesão, e foi substituído por Ferro.

Rúben Neves assinala que o central do FC Porto "é um excelente jogador, que faz falta a qualquer equipa", mas acredita que Portugal continua bem servido. Ferro e Podence, as duas estreias na seleção, não terão quaisquer dificuldades "para se sentirem em casa" entre o grupo.

De um jornalista espanhol, veio uma pergunta sobre João Félix, nova coqueluche do Atlético de Madrid, com quem Rúben Neves está impressionado, por ser "já uma referência" com apenas 19 anos.

"Conquistou coisas muito boas no futebol português e, felizmente, está levar o nome de Portugal mais além, que é o objetivo de todos os jogadores", enalteceu o médio.

Portugal defronta a Sérvia no sábado, às 19h45, em Belgrado. Jogo com relato em direto na Renacença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.