Podence e Ferro estreiam-se em treinos da seleção

Ferro, chamado para o lugar de Pepe, e Daniel Podence, ambos estreantes em convocatórias da seleção nacional, foram as novidades no treino desta terça-feira. Os 25 convocados marcaram presença.

Os dois jogadores apresentaram-se, pela primeira vez, às ordens de Fernando Santos, sob o olhar atento do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, conforme se pôde verificar nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social.

O treino começou com uma pequena peripécia: quando os jogadores subiram ao relvado, o ruído dos martelos e das máquinas de construção do hotel da Cidade do Futebol estava a incomodar o selecionador, que se aproximou do engenheiro da obra e lhe pediu para que o barulho cessasse o durante o apronto.

Retomado o silêncio, Fernando Santos deu uma pequena palestra aos jogadores, que depois dispersaram para realizar exercícios com bola.

Portugal prepara a visita à Sérvia, que vai defrontar, no sábado, às 19h45, em Belgrado. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.