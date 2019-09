Keizer “não deve estar muito feliz”

O treinador Domingos Paciência considera que “defensivamente o Sporting tem tido muita dificuldades” e reforça que o clube “vive momentos algo conturbados”.

“O treinador não deve estar muito feliz com o seu trabalho porque com, as saídas, a novela do Bruno Fernandes, a saída do Bas Dost, do Raphinha, do Thierry, tudo isto, não ajuda em nada um treinador. O Keizer deve ser um treinador instável porque não consegue ter uma equipa que possa mexer”, disse.

Na “Tertúlia Bola Branca”, da Renascença, Olivier Bonamici e Pedro Azevedo comentaram também a liderança do Famalicão no campeonato e a jornada de Benfica e FC Porto.