Thierry Correia vai reforçar o Valência

Thierry Correia será reforço do Valência, que pagará 12 milhões de euros ao Sporting.

O lateral-direito de 20 anos soma sete partidas pela equipa principal, e tem sido primeira opção esta época, face às lesões de Rosier e Ristovski, neste arranque de temporada.

O jovem defesa tinha contrato com os leões até 2022, com uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros. De acordo com informações apuradas, o Valência pagará 12 milhões de euros ao Sporting pela transferência definitiva, mais bónus. O acordo está já fechado entre os dois clubes, resta apenas a realização dos exames médicos para o negócio seja oficializado.

O Valência olha para Thierry Correia como substituto de Cristiano Piccini, também ele contratado ao Sporting no último verão, que fraturou a rótula e enfrenta um longo período de paragem.