Sporting vende Thierry Correia ao Valência por 12 milhões

O Valência confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Thierry Correia ao Sporting, que logo depois também oficializou a transferência.

No site oficial, o clube espanhol revelou que o lateral-direito, de 20 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2024, e ficou com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Em comunicado, o Sporting revelou que vendeu Thierry por 12 milhões de euros e desejou "as maiores felicidades" ao internacional português de sub-20.

Thierry Correia foi titular nos cinco jogos que o Sporting disputou até ao momento, esta época. Na temporada passada, jogou nos sub-23 dos leões, tendo chegado a fazer dois jogos pela equipa principal.