Sporting oficializa contratação de Fernando

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Fernando ao Shakhtar Donetsk, por empréstimo.

A cedência, explicam os leões, no site oficial, é válida até ao final da temporada. O extremo brasileiro, de 20 anos, colmata as saídas de Raphinha para o Rennes e de Diaby para o Besiktas.

Fernando foi formado no Palmeiras e mal teve tempo de se estrear na equipa principal do clube brasileiro antes de o Shakhtar o contratar, na temporada passada. Com Paulo Fonseca, começou a época a titular, mas a contagem de jogos ficou pelos 22 (com dois golos e uma assistência) devido a uma lesão no tornozelo. Agora, no Sporting, Fernando tem oportunidade de conquistar o seu espaço e jogar com regularidade.

(em atualização)