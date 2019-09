Delfim: "Saída de Bas Dost e processo de Bruno Fernandes deixa os adeptos impacientes"

Ex-jogador e "team manager" da lista de Pedro Madeira Rodrigues entende a necessidade de encaixe financeiro, mas defende que no último dia de mercado já deveria reinar maior estabilidade no plantel leonino.

O adeus de Bas Dost a Alvalade e o arrastar de um processo negocial sobre uma eventual saída de Bruno Fernandes são episódios que marcaram e estão ainda a marcar a atualidade leonina e com repercussão no adeptos que se têm mostrado "impacientes" e pouco tolerantes. Delfim, em declarações a Bola Branca, percebe a necessidade de "entrada de dinheiro nos cofres" do Sporting, mas considera que estes dois processos foram geridos de forma "dececionante". "Se chegar um avançado com as mesmas características, porquê a venda de Bas Dost, e por estes valores? Com outras características, acredito que sim, para outro tipo de jogo que o plantel exige. Não sei o que pensa o treinador, mas estará em sintonia com a direção. Há interesses soberanos, aos quais a equipa técnica é alheia e nada pode fazer para contraria, o que logicamente penaliza as performances da equipa", disse.

O futuro de Bruno Fernandes ainda não é garantido, com o capitão do Sporting a poder deixar o clube no último dia de mercado, rumo ao Real Madrid, mais um motivo de instabilidade: "O processo do Bruno deixa os adeptos impacientes, embora compreendo que haja a necessidade urgente de encaixe financeiro". O ex-jogador e capitão leonino lembra que foram os dirigentes do clube a "criar expetativas" para um mercado de verão que acabou por não corresponder aos desejos , e mais, "seria importante para o grupo de trabalho" e para os sócios "ter tudo definido", ainda por cima depois de uma inesperada derrota em casa, com o Rio Ave, "que não vem ajudar".