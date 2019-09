Papa nomeia D. Tolentino Mendonça como cardeal a 5 de outubro

O nome de D. José Tolentino Mendonça foi o segundo a ser anunciado, numa lista que inclui colaboradores diretos do Papa e responsáveis de várias dioceses do mundo.

O arcebispo português D. José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista da Santa Sé, será feito cardeal no dia 5 de outubro, anunciou este domingo o Papa Francisco, após a recitação do Angelus.

Veja o momento do anúncio, a partir do minuto 23

Em maio deste ano, D. Tolentino Mendonça lamentou que as bibliotecas sejam "olhadas como depósitos do passado e não como centros de cultura" e que estejam a ser destruídas numa "época de barbárie".

D. Tolentino Mendonça fará o discurso do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que terá lugar na região autónoma da Madeira e, eventualmente, também na África do Sul.

D. Tolentino Mendonça vai presidir à comissão organizadora das comemorações do 10 de junho no próximo ano, anunciou, no último mês, Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma carreira "brilhante"

A jornalista da Renascença Aura Miguel considera que a nomeação de D. Tolentino Mendonça como cardeal é "o culminar de uma carreira brilhante".

"Recorde-se que, Tolentino, em 2018, ainda era sacerdote. Há dois anos, foi o pregador do retiro do Papa e, apenas no verão do ano passado, foi sagrado bispo após a sua nomeação para o cargo que agora ocupa na Cúria Romana", explica a vaticanista.

"Será um dos mais novos cardeais a integrar o colégio cardinalício, com um percurso de prestígio agora confirmado pelo Papa Francisco, com esta nomeação, ao mais alto nível".