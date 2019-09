Centro Nacional de Cultura publica “Roteiros dos Caminhos de Fátima”

Os interessados em peregrinar a Fátima têm agora um novo instrumento à disposição.

Iniciativa do Centro Nacional de Cultura, os novos Roteiros que agora vão ser publicados disponibilizam informação completa sobre os três caminhos mais usados por quem peregrina até Fátima: o Caminho do Norte, que parte de Valença, o Caminho da Nazaré e o Caminho do Tejo, que começa em Lisboa.

Em comunicado enviado à Renascença, o Santuário de Fátima explica que os Roteiros foram impressos em três línguas – português, inglês e espanhol –, e apresentam a cartografia e vários conteúdos descritivos sobre cada um dos itinerários “ao nível da paisagem, do património, da cultura e das ambiências locais”. Incluem, ainda, um conjunto de informações sobre o próprio Santuário e os seus lugares mais emblemáticos, como a Capelinha das Aparições e as duas Basílicas, a de Nossa Senhora do Rosário e a da Santíssima Trindade.

Desenvolvidos pelo Centro Nacional de Cultura (entidade titular do projeto e proprietária da respetiva marca), os Caminhos de Fátima são uma rede de itinerários religiosos e culturais, que partem de diferentes locais do território nacional, e têm vindo a ser implementados com o apoio de diversas autarquias, do Turismo de Portugal, e de outros organismos públicos e entidades civis e religiosas, mas sempre em articulação com o Santuário. O objetivo, como refere o comunicado, é “criar condições seguras e aprazíveis para peregrinos e caminhantes” que se dirigem a Fátima, “evitando as estradas com grande circulação automóvel em favor de caminhos de terra e de pequenas estradas rurais com pouca circulação”.

Percorrendo “territórios com grande interesse cultural e paisagístico”, os Caminhos de Fátima articulam-se com outros itinerários de âmbito nacional e internacional, como os Caminhos de Santiago e as Rotas Marianas. São utilizados por muitos peregrinos, maioritariamente nacionais, mas cada vez mais estrangeiros. “A dimensão espiritual e religiosa é predominante, mas também têm outras valências”, sendo por isso “utilizados por diversos públicos, com interesses e destinos específicos, sobretudo em troços que revestem de grande interesse cultural e paisagístico para caminhadas locais”, sublinha ainda o comunicado.

A sessão pública de apresentação dos Roteiros dos Caminhos de Fátima vai decorrer dia 12 de setembro, às 15 horas, na Sala de Imprensa do Santuário de Fátima.