Porto rejeita proposta do Besiktas por Aboubakar

Bola Branca apurou que o FC Porto rejeitou uma proposta do Besiktas por Aboubakar. As condições apresentadas pelo clube turco, que pretende recuperar o camaronês, não agradaram aos portistas, que estão, no entanto, na disposição de transferir o jogador.

Aboubakar sofreu lesão grave na época passada e esta temporada não tem sido opção regular para o ataque. Sérgio Conceição tem Zé Luís, Soares, Marega e Fábio Silva para a posição.

Aboubakar tem contrato até 2021, cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, e representou o Besiktas em 2016/17. Fez 38 jogos e marcou 19 golos pelos turcos.