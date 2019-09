Rio Minho. Retomadas as buscas para encontrar triatleta de 23 anos

As autoridades espanholas e portuguesas retomaram as buscas para encontrar triatleta que desapareceu no rio Minho.

O atleta, de 23 anos, desapareceu em Vila Nova de Cerveira quando participava numa prova.

O jovem, da zona de Barcelos, desapareceu domingo à tarde quando fazia a travessia do rio, no XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño.

De acordo com o anunciado, os atletas faziam um percurso de 750 metros nas águas do rio Minho. O evento é organizado pela Câmara de Vila Nova de Cerveira, Concello de Tomiño, Federação Portuguesa de Triatlo, Federacion Galega de Triatlon e Pedal"Arte.