Há mais gente a querer deixar de fumar e mais recaídas no álcool e drogas

As consultas e as primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica mais do que duplicaram entre 2010 e 2018, revelam dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

Em 2010, realizaram-se no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 19.620 consultas, número que subiu para 44.099 em 2018, o que representou um aumentou de 124,77%, segundo o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades Convencionadas.

A mesma tendência foi verificada nas primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, que subiram de 4.917 (2010) para 12.961 (2018) – um aumento de 163,5%.

Comparando o ano de 2018 com 2017, verificou-se um acréscimo de 10,9% nas consultas realizadas em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e serviços hospitalares, passando de 39.763 para 44.099.

Observou-se também um aumento de 12,7% nas primeiras consultas no ano passado (12.961) comparativamente com 2017 (11.493), adianta o relatório divulgado hoje pelas autoridades de saúde, acrescentando que cresceu o número de locais de consulta ao nível dos ACES e das unidades hospitalares do SNS.

O relatório salienta ainda que, no âmbito da comparticipação a 37% pelo SNS para o medicamento de primeira linha para o tratamento antitabágico (vareniclina), assistiu-se, em 2018, a um aumento de 17% das embalagens dispensadas no mercado comparticipado do SNS em farmácia comunitária.

Tabagismo: um problema de saúde prioritário

O Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo foi criado em 2012 para prevenir e controlar aquele que, já na altura, foi considerado um problema de saúde prioritário: o tabagismo.