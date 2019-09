Pelo menos quatro mortos e 34 desaparecidos é o mais recente balanço de um incêndio que deflagrou, esta segunda-feira, num barco de recreio ao largo da Califórnia, nos Estados Unidos.



A atualização foi avançada pela Guarda Costeira. As buscas para tentar encontrar sobreviventes continuam.

Cinco pessoas foram resgatadas com vida. São membros da tripulação do barco, com 23 metros de comprimento. Uma tem ferimentos ligeiros.