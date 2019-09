​Incêndio em barco ao largo da Califórnia. Há 29 desaparecidos

Pelo menos 29 pessoas estão desaparecidas e cinco foram resgatados depois de um incêndio ter deflagrado, esta segunda-feira, num barco ao largo da Califórnia, nos Estados Unidos.



A Guarda Costeira não confirma a existência de mortos no acidente registado na zona de Santa Barbara, mas a imprensa local aponta para um número indeterminado de vítimas mortais.

Um responsável da Guarda Costeira da Califórnia, Aiden Cooney, disse à agência Reuters que “a situação está a decorrer”.

A mesma fonte não tinha informação se algum dos 29 desaparecidos tinha sido, entretanto, resgatados.

“A última informação que tínhamos era que eles ainda estavam a bordo da embarcação”, disse o porta-voz da Guarda Costeira.

As cinco pessoas resgatadas são membros da tripulação do barco, com 23 metros de comprimento. Uma tem ferimentos ligeiros.