Carlos Guanziroli. “As pressões da indústria podem salvar a Amazónia”

O líder brasileiro acusa a Alemanha e a França de tentarem “comprar” a soberania do Brasil depois do G7 ter oferecido ajuda para combater fogo e aproxima-se ainda mais de Donald Trump de quem disse ter pedido apoio na questão da Amazónia. Eduardo Bolsonaro, designado pelo pai Jair Bolsonaro, como novo embaixador brasileiro em Washington esteve na sexta-feira na Casa Branca a garantir o apoio do presidente norte-americano nesta crise.

A posição do Nordea Finland é uma das dezenas de reacções internacionais aos milhares de focos de incêndio que colocam a presidência Bolsonaro no centro de uma vaga de críticas à política ambiental das autoridades de Brasília.

O Banco Nordea Finland, o maior do norte da Europa, suspendeu temporariamente a compra de títulos do tesouro brasileiros pela preocupação com a resposta dada pela administração Bolsonaro aos incêndios na floresta da Amazónia. A decisão descrita como de “quarentena temporária” está a ser lida nos mercados como uma campainha de alarme de que o problema ambiental pode ter implicações de monta para a economia brasileira.

As atitudes do presidente Bolsonaro geram muita incerteza, muita instabilidade. A tensão já começou há meses quando se concluía o acordo com o Mercosul com a União Europeia com Macron a colocar como condição de que Bolsonaro não saísse do acordo de Paris e o presidente brasileiro disse que sim, não abandonaria.

Mas, aqui no Brasil, a retórica de Bolsonaro não mudou radicalmente de tom. Esperemos que agora depois da pressão internacional algo mude, mas em geral há uma rejeição muito expressiva em relação a todas as propostas de ajuda, de apoio aqui, na esfera de influência do presidente, descritas como de "interferência na questão climática".

É extraordinário porque se considera aqui que a Amazónia é brasileira e que os outros países não têm nada a opinar. Sabemos não ser exactamente assim. A Amazónia é muito importante do ponto de vista ambiental global, embora não seja o pulmão do mundo como já se demonstrou - o pulmão do mundo são os oceanos - mas é decisiva do ponto de vista da biodiversidade e de tudo o que está em jogo. Não vejo que nada esteja resolvido por causa de uma declaração na cimeira de Biarritz.

E como foi vista a ameaça de usar armas económicas (França e Irlanda sobre Mercosul) para resolver uma questão ambiental?

Acho 'armas' uma expressão forte, não a usaria. Mas as pressões económicas são úteis e tiveram uma repercussão imediata. O ex-ministro da agricultura Blairo Borges Maggi - o maior produtor de soja no Brasil, 'rei da soja', tem fazendas de mais de 500 mil hectares - e também Kátia Abreu, outra ex-ministra da agricultura, pronunciaram-se expressivamente contra esta situação da deflorestação.

Blairo Maggi e Kátia Abreu mostraram-se contra por dois motivos: pela pressão económica internacional que possa eventualmente afectar o Brasil, via acordos do Mercosul com a União Europeia e um eventual boicote aos produtores brasileiros, mas, motivo mais importante é que para o próprio 'agro-negócio' a questão do desmatamento, da desflorestação, é péssima.

É que, por exemplo, para os produtores de soja do Estado do Mato Grosso a desflorestação da Amazónia provoca uma alteração do regime de chuvas.

Existe o que se chama ' rio de nuvens' que todos os anos vem da Amazónia como um grande rio aéreo e molha os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocatins e todas essas áreas sede do agro-negócio de soja são irrigadas por essa 'nuvem' com origem na Amazónia. Estudos climáticos sugerem que se desmatada a Amazónia essa chuva deixará de vir.

Então, para o agro-negócio há uma necessidade imperiosa de que se diminua ou que se interrompa o ritmo actual de desmatamento.

O reconhecimento dos principais agentes do ‘agro-negócio’ que a desflorestação pode comprometer o sector constitui um estímulo para a administração Bolsonaro agir?

O problema de pressionar este governo é poder ter o efeito contrário ao pretendido. Este governo é integrado por pessoas muito fanáticas. O próprio ministro do meio ambiente - Ricardo de Aquino Salles - é uma personalidade obtusa e não reage a essas pressões. Agora, as pressões do agro-negócio, essas sim, têm algum impacto sobretudo pelas implicações climáticas no plano económico. No plano internaciona muita gente acha que o desmatamento é feito pelo "agro-negócio". Essa ideia é muito difundida aí na Europa e noutros continentes. Mas não é assim.

O ciclo da desflorestação começa assim: o pequeno agricultor errante, ou assentado da reforma agrária que vive em Estados circundantes como o Tocatins ou Pará, entra normalmente na Amazónia – e, historicamente, ele faz isso uma vida inteira - e desmata, queima e planta durante quatro anos algumas culturas do tipo de arrroz, feijão ou mandioca. Na Amazónia, contudo, como a camada orgânica é muito superficial não chega a 20, 30 centímetros o terreno fica exaurido de nutrientes orgânicos em quatro ou cinco anos. E o agricultor faz o quê? Avança ainda mais para o interior da floresta.

Aí entra em cena o gado. Essa área abandonada pelo pequeno agricultor fica com troncos de madeira queimada e não se pode fazer agricultura mecanizada e entra em em cena o gado até os troncos apodrecerem. Só então, teoricamente, ao fim desse período, três, quatro anos, o "agro-negócio", a cultura mecanizada da soja, poderia avançar, mas, na prática, não acontece. Para ter uma ideia nos últimos 40 anos o agro-negócio continua a ocupar práticamente a mesma área no Brasil, 60 milhões de hectares. No Brasil a grande expansão do "agro-negócio", o crescimento significativo, não ocorreu por expansão de fronteiras, mas sim pelo aumento de produtividade nas próprias terras que o “agro-negócio” já ocupava.

Mas não houve expansão territorial do 'agro-negócio' em outros estados que não apenas o Mato Grosso?

Houve uma expansão no estado do Tocatins, no sul do Pará e no Maranhão. Mas aí não se trata de floresta da Amazónia virgem, não foi essa a ocupação. Insisto: primeiro avança o pequeno agricultor, entra a pecuária, às vezes entra a soja, mas normalmente nessas áreas de pecuária nada acontece depois.

Quando vemos essas áreas de 'clarões' nas imagens satélite, por norma, assiste-se a uma reflorestação. Se se deixa essa área intocada durante seis, sete anos e não avançar a soja e a pecuária também não vingar aí por ser muito longe há lugar a um renascimento.