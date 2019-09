Nairo Quintana confirmado na Arkea-Samsic

Está confirmada a já anunciada transferência de Nairo Quintana da Movistar para a Arkea-Samsic. O colombiano confirmou a saída da equipa espanhola e, logo de seguida, a Arkea revelou que será o próximo destino do líder da Volta a Espanha.

Quintana chegou a ser associado à Emirates, mas a Arkea antecipou-se e assegurou o ciclista que será uma das grandes apostas para atacar as gerais das grandes voltas. A Arkea-Samsic é uma equipa com estatuto Pro Continental, mas com candidatura pendente ao World Tour.

Nairo Quintana é o terceiro peso pesado a deixar a Movistar no final da época. Mikel Landa já está confirmado na Bahrain-Merida Richard Carapaz, vencedor da Volta a Itália, vai para a INEOS.