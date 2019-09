Welthon regressa ao Paços de Ferreira

Welthon está de regresso ao Paços de Ferreira, depois de uma época e meia difícil em Guimarães. O avançado, de 27 anos, voltará à Mata Real, por empréstimo do Vitória.

Welthon evidenciou-se no Paços de Ferreira, em 2016/17, com 16 golos, em 34 jogos. Na segunda época em Paços tinha quatro golos, em 15 partidas, antes de se transferir para o Vitória. Não marcou no primeiro ano em Guimarães e na época passada fez, apenas, um golo, em 17 jogos.

Foi um período infeliz para o jogador brasileiro, que teve ainda que lidar com algumas lesões. Em busca de felicidade, Welthon regressa a Paços para competir com Dadashov e Douglas Tanque por uma posição no ataque.