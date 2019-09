Vitória de Setúbal contrata Jubal e Leandrinho

No último dia de mercado, o Vitória de Setúbal anuncia a contratação de mais dois reforços: Jubal e Leandrinho.

Leandrinho, médio-defensivo de 25 anos, representou o Rio Ave nas últimas três temporadas. No total, somou 28 partidas. Antes, representou o Santos.

Já Jubal Júnior, defesa-central, também formado no Santos, vai para o quinto clube português na carreira, depois de passagens por Arouca, Vitória de Guimarães, Portimonense e Boavista.

Em declarações reproduzidas no comunicado oficial do emblema sadino, Leandrinho quer ajudar o Vitória a fazer uma boa temporada: “Espero que seja uma época muito boa para nós. Estou aqui ajudar, quero fazer uma grande temporada e retribuir a confiança que depositaram em mim. Podem ter a certeza de que vou dar tudo pelo Vitória FC".

Já Jubal destaca a tradição do emblema do Bonfim: "Venho para acrescentar e tenho a consciência de que chego a um grande clube, com muita tradição em Portugal. Podem esperar muita vontade, determinação, raça e entrega".