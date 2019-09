Vitória de Guimarães contrata extremo ao Tottenham

O Vitória de Guimarães anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com o Tottenham para a cedência definitiva de Marcus Edwards.

O extremo inglês, de 20 anos, assinou contrato com válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até 2023 e ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. O Vitória fica com 50% dos direitos económicos do jogador.

Na última época, Marcus Edwards esteve cedido ao Excelsior, da Holanda, tendo apontado dois golos em 28 jogos. Pelas seleções jovens de Inglaterra, conquistou, frente a Portugal, o Europeu de sub-19, em 2017.