Rio Ave garante Piazon por empréstimo do Chelsea

O Rio Ave anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Lucas Piazon para as próximas duas temporadas, por empréstimo do Chelsea.

O extremo brasileiro, de 25 anos, vai rodar em Vila do Conde até junho de 2021.

O Chelsea contratou Piazon ao São Paulo quando este tinha apenas 18 anos. No entanto, o avançado nunca se conseguiu impor em Stamford Bridge e foi saltando de empréstimo em empréstimo, com boas épocas no Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading e Fulham.

A cedência que correu menos bem foi mesmo a da temporada passada, em que Piazon fez apenas quatro jogos.