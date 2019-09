O assunto resolvido pelo Benfica em Braga

No último dia do mercado de teransferências, o destaque nas primeiras páginais dos jornais desportivos ainda é para os jogos de Benfica e FC Porto, frente a Braga e Vitória de Guimarães, respetivamente.

Os lisboetas responderam à derrota no clássico com uma exibição convincente em Braga: "Quatro pedras no assunto", titula "A Bola". O Benfica venceu os minhotos, por 0-4.

"Muito fácil", escreve o "Record", com Pizzi em destaque. O médio marcou dois golos. Desde 89 que o Benfica não ganhavam por quatro em Braga na Liga.

"O Jogo" centra atenção na vitória do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães (3-0): "Fórmula M". Marega bisou, Marcano fez o outro golo. Vitória reduzido a dez aos 46 segundos, por expulsão de Tapsoba.

O Sporting é o principal protagonista do mercado. Raphinha no Rennes, por 20 milhões de euros. Fernando, do Shakhtar, é hipótese para suceder ao extremo brasileiro. Leões chegam a acordo com o Olympiacos, por Podence. Jogador rende mais de cinco milhões de euros.

João Félix marcou o primeiro golo com a camisola do Atlético de Madrid. O Flamengo, de Jorge Jesus, bateu o Palmeiras, de Scolari, por 3-0. Em Paços de Ferreira, primeira "chicotada" da época. Filipe Rocha demitido, após quatro jornadas.