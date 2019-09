André Leão deixa o Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira anunciou a rescisão de contrato com André Leão, que arrancava a sua oitava temporada no clube.

Formado no Freamunde, o médio passou pelo FC Porto, Beira-Mar e Cluj, antes de chegar aos castores, numa primeira passagem, entre 2009 e 2014.

Leão alinhou em Espanha, no Valladolid, entre 2014 e 2017, antes de regressar ao Paços, em 2017/18. Na última temporada, fez apenas 13 jogos e, aos 34 anos de idade, tinha feito apenas uma partida esta época, na Taça da Liga, contra o Estoril. No total, somou 183 jogos no Paços de Ferreira.

Em comunicado, o clube agradeceu "a dedicação e o profissionalismo demonstrados ao longo das épocas em que vestiu a nossa camisola, bem como todas as alegrias que nos deu, e desejamos muita sorte para o seu futuro".