Ronaldo, Messi e Van Dijk finalistas no prémio "The Best"

Sem surpresas, a FIFA anunciou que Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk e Lionel Messi são os finalistas para o prémio de melhor jogador do ano da FIFA, "The Best".

Depois de uma primeira lista de dez nomeados, caem os nomes de Frenkie de Jong, Matthijs De Ligt, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Sadio Mané e Harry Kane.

Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus no último verão, e fez a temporada com menos golos desde 2008/09, no Manchester United. No total, fez 28 golos em 43 jogos pela "Vecchia Signora". Foi eleito o melhor jogador da Serie A e ajudou a seleção portuguesa a vencer a Liga das Nações, em solo português, e apontou um "hat-trick" na meia-final, contra a Suíça.

Van Dijk poderá ser considerado o favorito a vencer o galardão, depois de ter conquistado o prémio de melhor jogador da época para a UEFA.

Esta é a quarta edição do prémio "The Best", depois da separação entre FIFA e "France Football" que, em coletivo, entregavam o prémio da Bola de Ouro ao melhor jogador da temporada. Ronaldo procura recuperar o galardão que venceu em 2016 e 2017, e que perdeu para Luka Modric, na última temporada.