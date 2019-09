Pedro Caixinha deixa o Cruz Azul

O Cruz Azul anunciou a saída de Pedro Caixinha do comando técnico da equipa mexicana.

"Pedro Caixinha já não é treinador do Cruz Azul, por mútuo acordo. Agradecemos ao treinador, assim como a toda a equipa técnica, pelo seu trabalho, compromisso e esforço prestado à nossa instituição", pode ler-se.

No clube desde 2017, Caixinha não entrou bem no campeonato Apertura, com duas vitórias, quatro empates e duas derrota, e não escapou à série de três jogos sem vencer.

Caixinha conta com vários anos de carreira no México, com passagem longa pelo Santos Laguna e Cruz Azul.

Ao longo da carreira, o técnico de 48 anos foi adjunto do Sporting, Al Hilal, Panathinaikos, Rapid Bucareste e seleção da Arábia Saudita, antes de arrancar a carreira como treinador principal, com passsagens pelo União de Leiria, Nacional, Santos Laguna, Al-Gharafa, Rangers e Cruz Azul.