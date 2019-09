Matteo Darmian deixa Old Trafford e assina pelo Parma

Matteo Darmian será companheiro de Bruno Alves na defesa do Parma. O Manchester United confirma a saída do lateral, depois de quatro épocas no clube. Darmian, de 29 anos, regressa a Itália, onde tinha passado por Milan, Padova, Palermo e Torino.

O defesa, que era um dos concorrentes do português Diogo Dalot, despede-se de Old Trafford depois de uma época em que fez apenas sete jogos. O internacional italiano assina contrato com o Parma até junho de 2023.

Os clubes não divulgaram detalhes sobre o negócio.