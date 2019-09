Llorente é reforço do Nápoles

Fernando Llorente é reforço para Carlo Ancelotti, no Nápoles. O ponta de lança espanhol, de 34 anos, terminou contrato com o Tottenham e assina por duas temporadas com os italianos.

Formado no Atlético Bilbau, Llorente deixou o País Basco em 2013 para representar a Juventus. Na sua primeira passagem por Itália marcou 27 golos, em dois anos. Seguiram-se passagens por Sevilha e Swansea City. No Tottenham nunca foi um titular indiscutível e marcou 13 golos.