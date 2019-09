Jesus derrota Scolari e é líder do Brasileirão

O Flamengo, de Jorge Jesus, derrotou o Palmeiras, de Luis Felipe Scolari, por 3-0 e reassumiu a liderança do campeonato brasileiro.

Os golos do Fla foram apontados por Gabriel Barbosa (2) e De Arrascaeta.

A equipa de Jesus, que somou a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, está com os mesmos pontos do Santos (36 pontos).

O Flamengo está também nas meias-finais da Libertadores.

No final, o técnico português deixou elogios à equipa. “Foi, talvez, o melhor jogo desde que cheguei ao Flamengo. A equipa está cada vez mais consciente do que tem de fazer, jogámos contra um rival muito forte e que não nos conseguiu parar. Fortes ofensivamente, seguros defensivamente”.

Jesus lembra o que tem conseguido desde que chegou: “Estamos líderes em conjunto com o Santos. Quando cheguei, estávamos a oito pontos do Palmeiras e agora temos seis a mais”.

O treinador tem os pés no chão até porque o Brasileirão “é um campeonato muito longo, competitivo, com qualidade”. “Na Europa não se tem noção do que é o Brasileirão”, acrescentou.