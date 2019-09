Icardi no PSG é a "bomba" do último dia de mercado

O Paris Saint-Germain anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Mauro Icardo, por empréstimo do Inter de Milão.

A cedência do ponta-de-lança argentino, de 26 anos, é válida até ao final da temporada, contudo, o PSG fica com opção de compra, por valores não revelados. Icardi vai vestir a camisola número 18.

Icardi estava sem espaço no Inter, depois de, na última época, ter sido encostado, por se ter recusado a renovar. Agora, o internacional argentino ruma a Paris, para tentar replicar aquilo que fez em Milão: 124 golos e 28 assistências em 2019 jogos, em seis temporadas.

"Agradeço ao Paris Saint-Germain pela confiança que depositaram em mim. Darei tudo para ajudar a minha nova equipa a chegar o mais longe possível em todas as competições. O PSG tornou-se uma força internacional, atraindo alguns dos melhores jogadores da atualidade. Estamos num bom momento, as ambições são altas e tenho a certeza que temos tudo para chegar ainda mais longe", afiançou Icardi, citado pelo site oficial do PSG.

Icardi é o segundo reforço dos campeões franceses, neste último dia do mercado de transferências. O primeiro foi Keylor Navas, guarda-redes internacional costarriquenho proveniente do Real Madrid.