Chicharito reforça ataque do Sevilha

O Sevilha anunciou a contratação de Javier Hernández, mais conhecido como "Chicharito", proveniente do West Ham.

O avançado mexicano de 31 anos assinou um contrato válido por três temporadas com o clube espanhol, treinado por Julen Lopetegui, ex-FC Porto.

Chicharito estava no West Ham desde 2017, após passagem bem com sucesso pelo Bayer Leverkusen. Nos "hammers", não replicou a boa forma, com "apenas" oito golos em cada uma das épocas.

O avançado passou ainda pelo Chivas, Manchester United e Real Madrid.