Florentino dispensado dos sub21 por lesão

O médio Florentino foi dispensado da seleção sub-21. A confirmação foi dada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.

O jovem do Benfica lesionou-se num joelho no final da partida com o Sp. Braga.

Para o lugar de Florentino na equipa de “esperanças” foi chamado Vítor Ferreira, médio da equipa B do FC Porto.

Portugal joga a 5 de setembro, em Alverca, contra Gibraltar e a 10, fora, contra a Bielorrússia.