Ferro chamado à seleção devido a lesão de Pepe

Ferro foi convocado à seleção nacional, depois de Pepe ter sido dispensado, devido a lesão, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O defesa-central do FC Porto lesionou-se frente ao Vitória de Guimarães e saiu antes do intervalo, com uma "contusão direta no joelho direito, com hematoma marcado", segundo anunciaram os dragões, em comunicado.

A FPF diz que o jogador foi "sujeito a exames e, depois de observado pelo diretor da Unidade de Saúde e Performance da FPF, José Carlos Noronha, foi dado como indisponível".

Para completar o grupo de defesas-centrais, Fernando Santos promove Ferro à seleção principal. O defesa do Benfica, titular ao lado de Rúben Dias nas escolhas de Bruno Lage, integrava o grupo da seleção de sub21, e poderá estrear-se pela seleção principal.

Ferro vai concentrar-se com os restantes escolhidos e integrará os trabalhos de preparação para os jogos com Sérvia e Lituânia, da fase de apuramento para o Campeonato da Europa 2020. A seleção treina na terça-feira, às 10h30, na Cidade do Futebol.

Aos 22 anos, Ferro soma já 23 partidas pelo Benfica. Subiu à formação principal com Bruno Lage, em janeiro, e aproveitou uma lesão de Jardel para agarrar o lugar.