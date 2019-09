Bernardo sem dúvidas. Portugal precisa “de duas vitórias"

O internacional Bernardo Silva reconhece que a seleção precisa “de duas vitórias” nos jogos contra Sérvia e Lituânia e “é isso que vamos à procura”.

O avançado do Manchester City não tem dúvidas que vão ser “dois jogos complicados” a 7 e 10 de setembro, ainda para mais depois dos empates no início da qualificação para o Euro 2020.

Sobre o futuro, Bernardo acredita que Portugal poderá, no futuro, ser campeão do mundo. “Não é fácil, estamos mais perto, entramos sempre para ganhar e é isso que vamos tentar”.

O jogador também não tem dúvidas que a seleção teve, tem e vai continuar a ter grandes jogadores.

“Acho que as últimas gerações também foram fortíssimas. A geração de 2004, a geração mais velha de Figo, Pauleta, Rui Costa, Deco, com Cristiano, também era fortíssima, mas sentimos que há muita qualidade a chegar à seleção”.

“Trabalho para ser um dos melhores do mundo”

Quanto ao facto de ter ficado fora das nomeações de FIFA e UEFA, Bernardo Silva lembra que “os títulos coletivos são sempre mais importantes que os individuais”.

No entanto, o jogador formado no Benfica reconhece que trabalha “para ser sempre melhor, quero trabalhar para ser um dos melhores do mundo”.

“Dentro do balneário falamos sobre isso, claro que sentimos que é injusto, mas o que interessa é que ganhamos quatro títulos [no clube] e ainda juntei isso à Liga das Nações, mas quem nomeia está no direito de escolher os jogadores”.

No City, Bernardo Silva tem a concorrência direta de Mahrez. “Todos querem jogar o máximo possível, temos de estar habituado a ter concorrência fácil. dar o nosso melhor”.

Em relação ao campeonato português, Bernardo viu um “início muito equilibrado”, mas refere que “o clássico na Luz deu uma grande vantagem ao Porto”.