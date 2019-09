André Almeida pronto para enfrentar "competiçao saudável" na posição

André Almeida está apto e preparado para lutar pela titularidade no lado direito da defesa do Benfica, depois de recuperar da lesão sofrida no final da última temporada. O defesa de 28 anos diz que se sentiu bem fisicamente, no regresso às opções de Bruno Lage, frente ao Sporting de Braga.



"Senti-me bem, mas o essencial era sair daqui com a vitória. O primeiro ponto era perceber se acabava com dores ou não, mas acabei bem. Infelizmente cansado, mas feliz por isso", disse, na zona mista do Estádio Municipal de Braga.

Esta temporada, André Almeida enfrenta dura competição na posição, com Tyronne Ebuehi, Tomás Tavares e Nuno Tavares, uma disputa "saudável" para a equipa: "Temos o Tomás, o Nuno e o Ebuehi. É competição saudável, bom para todos e a equipa ganha com isso".

Depois de quatro jornadas disputadas, o Benfica entra na pausa para seleções em segundo lugar, com 9 pontos. André Almeida vê "uma equipa saudável e com vontade de fazer as coisas bem". "Nem sempre sai como queremos, mas procuramos sempre o melhor. Fizemos um grande excelente jogo aqui, e saímos com uma vitória consistente".

Derrota com o FC Porto desvalorizada

À semelhança de Bruno Lage na antevisão da partida, também André Almeida desvalorizou a derrota com o FC Porto, na última jornada, no Estádio da Luz.

"Como o mister disse, o momento mais difícil que tivemos durante a semana foi a perda da filha do Paulo Vaz e do irmão do Paulo Magalhães, isso sim foi duro para nós. As derrotas fazem parte, sabemos encará-las na mesma maneira que encaramos as vitórias, que é trabalhar em cima delas porque queremos mais", disse.

Famalicão lidera o campeonato de forma isolada, com 10 pontos, mais um do que Benfica e FC Porto, uma caminhada que André Almeida elogia e que mostra que o campeonato "nunca foi" resumido aos três grandes.

"As equipas campeãs ganham o campeonato maioritariamente nos jogos com as equipas ditas pequenas do que nos jogos entre si. Vejo com bons olhos o campeonato que o Famalicão está a fazer e com muito mérito", rematou.

André Almeida somou os 90 minutos em Braga e assistiu Pizzi para o segundo golo da partida, aos 47' minutos.