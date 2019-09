Paulinho no Sporting é negócio muito improvável

Paulinho, médio criativo do Bayer Leverkusen, não deverá rumar ao Sporting. A revista alemã "Kicker" dava conta, na semana passada, dointeresse do Sporting em garantir o jovem brasileiro por empréstimo. No entanto, de acordo com informações recolhidas por Bola Branca, será muito difícil o negócio concretizar-se.

A dificuldade na concretização da transferência prende-se com dois fatores decisivos: o Bayer Leverkusen está relutante em fazer um negócio tão à pressa - o mercado fecha na segunda-feira - e o Sporting nunca se aproximou dos valores exigidos pelos alemães. Ingredientes que se juntam para dificultar muito o empréstimo do médio/avançado brasileiro, de 19 anos.

O Bayer contratou Paulinho ao Vasco da Gama no passado verão, por cerca de 18 milhões de euros. Na primeira época pelos farmacêuticos, o médio ofensivo, que também joga a extremo, apontou um golo em 21 jogos. Contudo, esta temporada, não tem tido espaço no onze e o Bayer veria com bons olhos pô-lo a rodar num contexto competitivo.

Paulinho marcou presença no Torneio de Toulon, este verão, pela seleção olímpica do Brasil. Apontou três golos em cinco jogos e compartilhou balneário com Wendel, do Sporting. Atualmente, Marcel Keizer conta com Raphinha, Rafael Camacho, Acuña, Jovane Cabral, Diaby e Gonzalo Plata para as alas.